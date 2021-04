Segundo informações recolhidas por Cidade Hoje, desde o início do processo de vacinação contra a covid-19 já foram administradas em Famalicão cerca de 23 mil doses.

A média diária é de 500 doses; no início de maio poderá subir para cerca de 1000 doses diárias.

No entanto, o problema elétrico que destruiu, esta quarta-feira, cerca de 3000 vacinas no Centro de Vacinação instalado em S. Cosme do Vale, poderá atrasar o processo nos próximos dias.