Covid-19: Já 400 pessoas recuperaram do vírus em Famalicão, há menos de 100 casos ativos

Há menos de 100 casos ativos de Covid-19 no concelho de Vila Nova de Famalicão. A informação foi confirmada à Cidade Hoje por fonte ligada ao setor da saúde.

De acordo com o relatório mais recente da DGS, divulgado na passada segunda-feira, Vila Nova de Famalicão regista desde o início da pandemia 493 casos de infeção pelo novo coronavírus.

A mesma fonte confirmou à Cidade Hoje que há registo de pelo menos 400 recuperados.

Atualmente só existe um infetado internado, na unidade do concelho do Centro Hospitalar do Médio Ave. O doente, que deu entrada na passada semana, encontra-se em franca recuperação e deverá ter alta nos próximos dias.