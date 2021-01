Covid-19: Infetados a fazer compras em supermercados? Os relatos que circulam na net são falsos

Nas últimas horas foram surgindo diversos relatos de pessoas infetadas com Covid-19 a fazerem compras em superfícies comerciais.

As histórias mereceram a atenção do portal Notícias ao Minuto que contactou com os super e hipermercados envolvidos nesses relatos que proliferam na internet.

Lidl e Continente já responderam:

As publicações que têm circulado nas redes sociais nos últimos dias sobre clientes infetados em lojas Continente não têm, até ao momento, qualquer fundamento real e a sua propagação só cria pânico injustificado pelo que o Continente as condena veementemente A informação divulgada por essas publicações é falsa e tais situações não ocorreram em nenhuma das lojas Lidl

No Twitter, também a VOST Portugal chamou a atenção para este fenómeno falso, criando uma sequência de tweets em que sintetiza a ‘forma’ como tudo acontece.