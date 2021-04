Em Portugal o índice de transmissibilidade (Rt) do novo coronavírus subiu para 1,04 e a incidência de casos por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias atingiu 70, segundo dados oficiais anunciados esta segunda-feira, no boletim epidemiológico conjunto da Direção-Geral da Saúde e do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge.

Recorde-se que estes indicadores são os critérios definidos pelo Governo para a avaliação contínua do processo de desconfinamento em curso desde 15 de março.