Covid-19: Igreja suspende batismos, matrimónios e crismas

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) anunciou que decidiu suspender celebrações como batismos, crismas e matrimónios devido “à gravíssima situação de pandemia” que o país está a viver.

“Estamos conscientes da gravíssima situação de pandemia que vivemos neste momento, a exigir de todos nós acrescida responsabilidade e solidariedade no seu combate, contribuindo para superar a crise com todo o empenho”, pode ler-se num comunicado publicada no site do Conselho Permanente da entidade.

As celebrações litúrgicas, nomeadamente a Eucaristia e as exéquias, devem continuar a ser celebradas.