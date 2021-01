Covid-19: Hospital de Famalicão bate recorde de internados (120)

Desde o início da pandemia que não se verificava um tão grande número de internados no Centro Hospitalar do Médio Ave. No Hospital de Famalicão, e até esta terça-feira, estão internadas 120 pessoas com covid-19, situação que provoca uma maior pressão no serviço hospitalar.

Deste modo e para dar resposta, o CHMA tem prevista uma nova reorganização do serviço de urgência que passará por utilizar o espaço da urgência pediátrica, antevendo, o previsível aumento de novos casos na próxima semana.

A este aumento de internamentos está associado o crescimento de novos casos no concelho. Recorde-se que segundo o boletim da Direção-Geral da Saúde, emitido nesta segunda-feira, VN Famalicão continua a assinalar um aumento considerável de novos casos, registando nas duas últimas semanas 1406 novos casos por cada 100 mil habitantes

Deste modo, o concelho continua na lista de concelhos de risco extremamente elevado.

Recorde-se que nas primeiras semanas de 2021, o concelho registava 1079 casos por cada 100 mil habitantes.