Covid-19: Há um kit de diagnóstico para a covid-19 que apresenta resultados em 45 minutos

A ALS Life Sciences Portugal, juntamente com o Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia, divulgou o lançamento de um kit de diagnóstico “in vitro” para a covid-19, esta terça-feira. De acordo com ALS, em comunicado, o produto de diagnóstico exibe «elevados níveis de sensibilidade (96%) e de especificidade (98%)».

O kit SARS-CoV-2 RT-LAMP, desenvolvido e materializado em Portugal, permite obter resultado ao fim de 45 minutos. No entanto, este período de tempo pode «ser reduzido para 25 minutos, no caso da deteção por fluorescência em laboratório», explicou a ALS. De acordo com a filial «a rapidez, simplicidade e facilidade com que se obtém um diagnóstico através deste ‘kit’ simplificará ainda mais o rastreio fiável da covid-19». O novo kit destaca-se por ser mais rápido do que os testes PCR e por ser mais simples de implementar.

O novo dispositivo de diagnóstico recorre à tecnologia de «amplificação rápida de ácidos nucleicos RT-LAMP para a deteção de SARS-CoV-2 diretamente a partir de amostras do trato respiratório superior de indivíduos com ou sem suspeita de covid-19, sem necessidade de extração de RNA (ácido ribonucleico) pelos métodos convencionais», referiu a ALS. A filial destacou ainda que o kit deve ser aplicado «por profissionais de saúde e técnicos de laboratório devidamente treinados».