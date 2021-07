Covid-19: Há 9 internados no hospital de Famalicão

Esta quinta-feira, o hospital de Famalicão, do Centro Hospitalar do Médio Ave, tem nove doentes internados com covid-19.

Há uma semana, e segundo o presidente do Conselho de Administração, António Barbosa, apenas registavam-se 3 internamentos.

Apesar de não ser um número muito expressivo, dado que o hospital já chegou a ter mais de 100 internados, preocupa a unidade hospitalar o facto dos doentes serem cada vez mais jovens, entre os 30 a 50 anos, na sua maioria. Ainda esta semana, este hospital transferiu um jovem, de 27 anos, para o hospital de S. João, dada a gravidade da situação.

Face a este número de internamentos, o hospital continua a trabalhar normalmente não havendo necessidade de reorganizar os serviços.