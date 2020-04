Covid-19: Há 62 infetados em Centro da Santa Casa de Vila do Conde

Há 62 pessoas do Centro de Apoio à Reabilitação de Pessoas com Deficiência de Touguinha (CARPD), em Vila do Conde, que deram positivo ao teste da Covid-19.

A informação está a ser avançada através de um comunicado, publicado no site da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde.

Face a estes resultados a instituição “voltou a reforçar as medidas de contingência, tendo já circunscrito e limitado áreas e separado utentes positivos de negativos para a doença COVID-19”.

Houve um reforço da equipa de saúde interna com enfermeiros e médicos em permanência a cobrir as várias áreas, entre elas a cerca sanitária e a área designada de limpa, de forma a monitorizar de forma apertada e vigilante sintomas.

Os doentes encontram-se, na sua grande maioria, assintomáticos.