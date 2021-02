Os Estados Unidos já recomendaram a medida e este sábado em entrevista ao Público, a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, confirmou que essa possibilidade está a ser estudada.

O eventual uso de duas máscaras, ao mesmo tempo, servirá para reforçar o combate a Covid-19 e para garantir uma maior proteção das estirpes mais contagiosas do vírus SARS-CoV-2, em concreto, das variantes do Reino Unido, do Brasil e da África do Sul.