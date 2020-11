Covid-19: Governo pondera proibir circulação entre concelhos nos fins de semana alargados de 1 e 8 de dezembro

O Governo vai ouvir esta quinta-feira os epidemiologistas na reunião do Infarmed para decidir que medidas serão aplicadas aos concelhos com maior incidência do vírus, mas segundo o JN o primeiro-ministro, António Costa, pondera o confinamento geral no país entre 28 de novembro e 13 de dezembro e proibir a circulação entre concelhos nos fins-de-semana alargados de 1 e 8 de dezembro.

O objetivo é evitar os encontros familiares e travar possíveis surtos de covid-19. As exceções a este confinamento geral pode abranger quem trabalha e estuda, bem como o congresso do PCP.

Antecipar em uma semana as férias escolares do Natal, com início a 18 de dezembro, é outra medida que está a ser ponderada, avança o JN.

Recorde-se que o atual estado de emergência termina às 23h59 de 23 de novembro. Para renovar por mais 15 dias este quadro legal para a adoção de medidas de contenção da covid-19, o Presidente da República tem de ouvir o Governo e de ter autorização da Assembleia da República, processo que deverá decorrer até esta sexta.