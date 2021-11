O governo anunciou, esta quinta-feira, que as discotecas deverão estar fechadas de 2 a 9 de janeiro.

Esta é mais uma medida que saiu do conselho de ministros com o objetivo de travar o aumento do número de novos casos Covid-19.

Na mesma semana, ficou determinado que o teletrabalho passa a ser obrigatório e as aulas começarão mais tarde (10 de janeiro).