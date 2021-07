Covid-19: Governo atrasa anúncio de novas medidas para depois do dia 27 de julho

Até dia 27 de julho, altura em que o governo vai reunir com especialistas no Infarmed, todas as medidas restritivas de combate à pandemia até agora anunciadas vão-se manter.

Era espectável que esta quinta-feira surgissem alterações nesse sentido mas, e de acordo com a ministra Mariana Vieira da Silva, tal só vai acontecer depois do governo ouvir especialistas da área, a 27 deste mês.

Apesar de tudo, os mapas de incidência da pandemia em cada um dos territórios do concelho, e os relatórios diários da Direção Geral da Saúde, vão-se manter.