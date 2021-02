Covid-19: Filas para receber a vacina no Centro de Vacinação de Famalicão

Continua a decorrer o processo de vacinação contra a Covid-19. No concelho a vacina está a ser administrada nas antigas instalações da Didáxis de Vale S.Cosme e, de acordo com as previsões mais recentes, está previsto que nesta segunda semana serão vacinadas 1700 pessoas neste espaço.

Contudo, há registo de queixas por parte dos utentes convocados para a vacinação. Falam de longos períodos de espera e de filas onde as pessoas, mesmo as de mais idade, têm de permanecer de pé enquanto aguardam pela sua vez.

Estas denúncias chegaram à nossa redação, incluindo o seguinte vídeo que faz prova do que é relatado.

Perante esta situação, a Cidade Hoje está a tentar obter mais esclarecimentos junto do ACES / Ave – Famalicão.