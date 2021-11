O início do segundo período escolar foi adiado por uma semana, ao invés de começar a 3 de janeiro, os estudantes vão regressar às escolas a 10 do primeiro mês do ano.

O anuncio foi feito pelo governo na tarde desta quinta-feira, depois do Conselho de Ministros que debateu novas medidas para o combate à quinta vaga da pandemia da Covid-19.

Na mesma semana, as discotecas vão estar fechadas e o teletrabalho passa a ser obrigatório.