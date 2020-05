Covid-19: Famalicense que esteve em coma recupera favoravelmente e foi transferido de hospital

Depois de ter estado com prognóstico muito reservado, em estado de coma, no hospital de Braga, o famalicense de 56 anos que contraiu o vírus da Covid-19 está a recuperar favoravelmente.

O homem, operacional dos Bombeiros Voluntários Famalicenses, passou esta semana dos cuidados intensivos para os cuidados intermédios do Hospital de Braga. Nas últimas horas, e dado a evolução do seu quadro clínico, foi transferido para a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar do Médio Ave.

Apesar de ainda se manter hospitalizado, este homem já faz parte dos números de recuperados da Covid-19. O bombeiro está, agora, mais perto de casa a receber tratamento a outros problemas de saúde que, entretanto, se agravaram quando contraiu o vírus.