Covid-19: Famalicão teve 923 novos infetados na última semana (Dados ARS-Norte)

O concelho de Vila Nova de Famalicão encontra-se com uma tendência de diminuição de novos casos de Covid-19. A informação já havia sido avançada pela Direção Geral da Saúde, no início desta semana, mas é agora complementada com dados da ARS-Norte aos quais a Cidade Hoje teve acesso.

Assim, na última semana, até dia 5 de dezembro, o concelho famalicense teve 923 pessoas que testaram positivo ao novo coronavírus, tal como comprova a tabela que apresentamos de seguida.

Apesar da diminuição de novos casos, o concelho de Vila Nova de Famalicão mantêm-se grupo de municípios com risco extremamente elevado de contágio, pelo que se mantém todas as restrições decretadas pelo governo ao abrigo do estado de emergência, que entrou em vigor esta quarta-feira e vai manter-se até 23 de dezembro.



Evolução semanal do mapa de concelhos de risco para a pandemia de Covid-19