Covid-19: Famalicão é o oitavo município do país que mais investiu no combate à pandemia

Segundo o Relatório do Tribunal de Contas, relativamente à despesa dos municípios com a covid-19, o concelho de Famalicão ocupa o 8.º lugar no ranking dos municípios portugueses que mais gastaram.

Famalicão informou o Tribunal de Contas que gastou 2.920.605 euros.

Em primeiro lugar está Cascais (20 milhões), em segundo Lisboa (mais de 19 milhões). Atrás de Famalicão está o concelho da Amadora e na 9.ª posição a região de Loulé. Entre os municípios com mais despesa estão aqueles que contabilizam mais população, mas entre os vinte primeiros não está nenhum dos concelhos vizinhos de Famalicão.

Revela o Tribunal de Contas que uma parte substancial da despesa da Administração Local com a COVID-19 traduziu-se no recurso ao regime da contratação pública, nomeadamente para a aquisição de bens e de serviços, nomeadamente equipamento de proteção individual, produtos de limpeza e desinfeção, material informático, etc.