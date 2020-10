Covid-19: Famalicão com mais 402 casos do que o anunciado pela DGS

Desde o início da pandemia, VN Famalicão já registou 1597 casos positivos e não 1195 como anunciou a Direção-Geral da Saúde (DGS) no relatório da passada segunda-feira, no qual reporta o número de casos confirmados por concelho.

Segundo fonte local do setor da saúde contactada pela Cidade Hoje são estes os casos confirmados no concelho – 1597 – desde o início da pandemia covid-19. São mais 402 do que o anunciado no início da semana pela DGS.

Trata-se, assim, de um número próximo do que consta num documento dos ACES e ULS (Agrupamentos de Centros de Saúde/Unidades Locais de Saúde) do Norte. O estudo reporta-se até 24 de outubro e atribui a VN Famalicão 1512 casos confirmados. Em todos os municípios referidos no documento os números são superiores aos que são fornecidos semanalmente pela DGS.