Covid-19: Famalicão com 260 casos por 100 mil habitantes passa a concelho de risco muito elevado

O concelho de Vila Nova de Famalicão registou, nos últimos 14 dias, 260 casos por 100 mil habitantes, ultrapassando a barreira de 240 por 100 mil que determina a entrada no grupo de concelhos em risco muito elevado.

No entanto, e até ao dia 27 de julho, dia da reunião no Infarmed, o concelho mantém as mesmas restrições. Só após esta reunião de especialistas, o Governo tomará novas decisões.

O relatório acabado de divulgar reporta-se ao período de 1 a 14 de julho. Recorde-se que no anterior boletim, divulgado na passada semana, Famalicão registava 179 casos por 100 mil habitantes sofrendo, assim, um aumento de 81 casos por 100 mil habitantes.