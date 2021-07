Covid-19: Estes são os números de novos casos nos últimos 7 dias

Os novos casos de infeção por Covid-19 voltaram a subir na generalidade do país.

Semanalmente, todas as sextas-feiras, a Direção Geral da Saúde emite um boletim com o ponto da situação em cada um dos concelhos do território nacional onde revela a taxa de infeção a cada 100 mil habitantes.

A Cidade Hoje teve acesso aos números que são comunicados pela Administração Regional de Saúde. No balanço da ARS é possível ter uma perceção mais exata da evolução da pandemia, com o número real de novos casos de infeção.

Assim, e de acordo com o documento da ARS que a Cidade Hoje consultou, nos últimos 7 dias, Famalicão registou 100 novos casos de infeção, enquanto que Braga chegou aos 132 e Santo Tirso aos 124. Abaixo de uma centena de novas infeções estão os concelhos de Guimarães (68 casos), Barcelos (55 casos) e Trofa (33 casos)