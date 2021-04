Covid-19: Esta Páscoa, só metade dos portugueses ficou em casa

Esta Páscoa, os portugueses confinaram menos 27% do que no mesmo período do ano passado. Só cerca de 54% dos portugueses permaneceu em casa, dados PSE Analytics, divulgados pelo ECCO.

O ano passado, no período da Páscoa, cerca de 79% dos portugueses permaneceu em casa.

A Páscoa de 2020 deu-se no início da primeira vaga da pandemia; esta Páscoa coincidiu com a reabertura do país. Apesar que, no passado fim de semana, estava em vigor o recolhimento domiciliário e a proibição de circular entre concelhos.

O nível de confinamento no fim de semana de Páscoa está em linha com o verificado nos fins de semana anteriores.