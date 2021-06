No boletim da Direção Geral da Saúde desta sexta-feira, Braga é o concelho vizinho com maior número de casos de infeção por covid-19 nos últimos dias. Contabiliza 177 por cem mil habitantes; Vila do Conde regista 66; Barcelos contabiliza 66; Famalicão e Santo Tirso contam 40 casos.

Os concelhos de Guimarães e Póvoa de Varzim estão com 32, e Trofa regista 26 novos casos por cem mil habitantes.