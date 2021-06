Covid-19: Entre concelhos vizinhos, Braga continua com o pior registo de casos

No boletim da Direção Geral da Saúde desta sexta-feira, Braga volta a ser o concelho com maior número de casos de infeção por covid-19 nos últimos dias entre concelhos vizinhos de Famalicão. Braga regista 170 casos por cem mil habitantes, enquanto que Barcelos contabiliza 71 casos.

Adicionalmente, Santo Tirso regista 68 casos, Guimarães contabiliza 58, Trofa e Vila do Conde contam com 49 casos e Póvoa de Varzim apresenta 24. Em contra ponto, há noticias positivas no Minho com Terras de Bouro, Melgaço e Caminha a não registarem novos casos.