Covid-19: Empresas de Famalicão doaram 37 mil euros para proteger quem está na linha da frente

No âmbito do Plano de Reação à Situação Epidémica e de Intervenção Social e Económica, a Câmara Municipal de Vila Nova de Famalicão criou um banco de donativos de material de proteção individual e abriu uma conta bancária solidária com o objectivo de aumentar esse banco de disponibilidades para equipar todas as forças de intervenção.

O banco de equipamento esteve a ser gerido pelo Gabinete de Crise criado para o efeito.

Foram dezenas as empresas que se associaram à causa e ajudaram com material.

A Continental Mabor, a S.Roque e o Grupo Manuel Gonçalves contribuíram para esta campanha com donativos monetários, num apoio total de 37 mil euros.