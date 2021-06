Portugal regista mais 1.183 novos casos e um morto nas últimas 24 horas, segundo os dados do boletim da DGS deste sábado.

Há mais 298 casos ativos, num total de 27.723 casos positivos da Covid-19 em Portugal.

A região de Lisboa e Vale do Tejo regista 64% das novas infeções, com mais 761 diagnósticos positivos, seguindo-se o Norte com 181.