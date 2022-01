Covid-19 em Portugal: + 45 569 infetados | + 30 mortos nas últimas 24 horas

F.C.Famalicão: Três jogadores infetados com a Covid-19 e de fora para o jogo com o Porto

O Futebol Clube de Famalicão tem sete atletas indisponíveis para o jogo deste domingo, no Dragão, diante do F.C.Porto.

Dylan Batubinsika, Simon Banza e Ofori testaram positivo à Covid-19. Diogo Figueiras, Heriberto e Rúben Lima estão a recuperar de lesão muscular, enquanto que Alexandre Penetra cumpre castigo disciplinar.

A informação foi revelada pelo emblema famalicense, no site oficial do clube, momentos após a conferência de imprensa de antevisão do encontro com os dragões, pelo técnico Rui Pedro Silva.

O jogo está marcado para as 20h30.