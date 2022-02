Covid-19 em Portugal: + 31 mil novos casos, 40 mil recuperados e 51 mortes nas últimas 24 horas

Os sites dos meios do grupo Cofina, como o Correio da Manhã, CMTV, Record e Sábado, ficaram indisponíveis na noite deste sábado.

Segundo avança o Jornal ECO, a situação já está a ser investigada pela Polícia Judiciária de forma a que se esclareça a origem do problema.

Esta situação acontece depois do grupo Impresa – que detém marcas com a SIC e Expresso – ter sofrido um ataque informático de grande escala com prejuízos que ainda estão a ser calculados.

Aos seguidores, alguns títulos da Cofina explicaram nas redes sociais que os sites estão indisponíveis devido a problemas de ordem técnica. Entretanto, o grupo de hackers responsável pelo ataque à Impresa, partilhou no Telegram esse post, indiciando que o problema poderá ser da sua responsabilidade.