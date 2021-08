Covid-19 em Famalicão: Há 14 internados no hospital local

Esta sexta a unidade de Vila Nova de Famalicão do Centro Hospitalar de Famalicão contava com 14 internados infetados com Covid-19.

Face às últimas semanas tem surgido um ligeiro aumento do número de pessoas que acabam por necessitar de internamento nesta unidade.

Fonte hospitalar refere à Cidade Hoje que o aumento de internamentos “não é caso para alarmismos” , acrescentando que o CHMA tem estado a dar resposta “com relativa tranquilidade” a todas as solicitações que vão surgindo no serviço de urgência.