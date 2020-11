Duas turmas da Escola Boca do Monte, em Mogege, estão de quarentena em casa. Uma das turmas é do 1.º ano e outra do 4.º ano, num total de cerca de 46 alunos.

Segundo informações recolhidas, e confirmadas pelo presidente da Junta de Freguesia, Carlos Lima, há pelo menos um professor/a que acusou positivo à covid-19, mas desconhece-se se há alunos na mesma situação.

Por determinação da Delegação de Saúde de Famalicão, os alunos estão em casa, desde o início desta semana, a cumprir quarentena.