Nas últimas 24 horas registaram mais 663 novos infetados e 12 mortes.

De acordo com o último relatório oficial, registaram-se mais 1.109 casos de recuperação nas últimas 24 horas. A região Norte é a área do país com mais novas notificações, 38,3% dos diagnósticos; 254 dos novos casos são no Norte, que registou três mortes.

Em todo o território nacional, há 682 doentes internados, mais 17, e 140 em unidades de cuidados intensivos (UCI), mais dois.