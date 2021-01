Covid-19: Dois jogadores do Ribeirão FC infetados

Dois atletas do Ribeirão Futebol Clube acusaram positivo à covid-19 e o clube, por indicação da Delegação de Saúde, suspendeu os treinos de todo o plantel até 13 de janeiro. Deste modo, o jogo que estava marcado para este domingo, frente ao Arões, a contar para a quinta jornada da Pró Nacional da AF Braga foi adiado.

O presidente do clube, Rui Oliveira, refere que a partir do momento «que tomamos conhecimento da situação, contactamos a Direção-Geral da Saúde para colocarmos em prática os procedimentos necessários. E foi entendido suspender a atividade do plantel para salvaguarda da saúde de todos».

O dirigente avança que para além deste dois casos positivos, confirmados após o jogo disputado com o Serzedelo, a 30 de dezembro, os restantes elementos do plantel e equipa técnica não têm manifestado qualquer sintoma da doença.