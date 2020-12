Covid-19: Doentes do hospital de Famalicão transferidos para UCM da Póvoa de Lanhoso

Há doentes Covid-19 do Centro Hospitalar do Médio Ave, unidade de Famalicão, que foram transferidos para a UCM (Unidade de Cuidados Moderados) da Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Lanhoso, mediante protocolo com a Administração Regional de Saúde do Norte.

Esta valência, com capacidade para 80 doentes, foi criada em novembro passado para receber utentes Covid-19 positivos e aliviar a pressão nos hospitais públicos da região.

A Unidade de Cuidados Moderados da Misericórdia da Póvoa de Lanhoso, é, assim, com as 80 camas, a maior resposta nacional de apoio aos Hospitais EPE, para a receção de utentes COVID-19 positivos, para o combate à pandemia fora da resposta pública.