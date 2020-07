Covid-19: DGS não está a contabilizar todos os casos de infeção, avança jornal Expresso

Segundo noticia o Expresso na sua edição de hoje, há laboratórios, universidades e médicos que não registam os casos positivos de Covid-19. O boletim epidemiológico atualizado diariamente pela Direção Geral da Saúde (DGS) tem concelhos, como o Porto ou Lousada, há semanas sem novos infetados, adianta o jornal. A informação é negada pelos hospitais.

No caso do Porto, e consultados os boletins diários da DGS, a 3 de junho registavam-se 1361 casos confirmados; a 4 de junho o número subiu para 1401 e a 6 de junho teve nova atualização para 1414. De dia 6 de junho até ontem, 3 de julho (inclusive), o valor manteve-se sempre o mesmo (1414 casos).

Todos os dias, a Direção-Geral da Saúde publica no boletim divulgado à comunicação social uma lista com o número de casos de Covid-19 acumulados por concelho. Este documento é enviado em PDF e para perceber a evolução de cada concelho é necessário consultar os boletins dia a dia, já que não é assinalada a evolução. Também no número acumulado apresentado não há distinção entre casos ativos e recuperados, nem quantos desses doentes estão hospitalizados ou internados em cuidados intensivos.