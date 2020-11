Covid-19: DGS colocou Famalicão no mapa dos concelhos com pior registo de infetados por 100 mil habitantes

No seguimento da notícia avançada esta manhã, sobre os dados da Direção Geral da Saúde relativamente aos casos de Covid-19 no norte do país, a Cidade Hoje está em condições de avançar com os dados mais recentes, e que dizem respeito à semana passada (de 29 de outubro a 4 de novembro).

Nesta atualização, o concelho de Vila Nova de Famalicão (assinalado com um “F”) passou a constar no mapa dos municípios com maior número de infetados por 100 mil habitantes.

A cor negra indica que Vila Nova de Famalicão passou a integrar os concelhos com o mínimo de 480 infetados por cada 100 mil habitantes. Relembramos que esta é a única informação tornada pública acerca dos novos casos de infeção em cada um dos concelhos do território nacional, uma vez vez que a Direção Geral de Saúde deixou de atualizar o relatório semanal onde eles vinham referidos.

O organismo do estado já comunicou que pretende “assim que possível” retomar a atualização desses relatórios.