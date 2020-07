Covid-19: DGS alertada para novo pico de casos em outubro

O grupo de peritos que trabalha com a Direção-Geral de Saúde (DGS) na projeção da evolução da pandemia de Covid-19 prevê uma subida significativa de novos casos para outubro, três semanas depois do início do ano letivo, cujo arranque está previsto para 14 de setembro.

Numa fase inicial, esse aumento poderá ser exponencial, sobretudo nas zonas com maior densidade populacional, nomeadamente Lisboa e Porto”, avisa Manuel Carmo Gomes, professor de epidemiologia na Universidade de Lisboa e um dos principais colaboradores da equipa de peritos da DGS e do Instituto Ricardo Jorge, citado pelo semanário Expresso.

O perigo vai começar em outubro e até fevereiro vamos estar sempre debaixo de grande risco, porque as pessoas passam mais tempo em ambientes fechados, tentam manter as suas atividades profissionais, os transportes estarão a funcionar e as aulas a decorrer”, acrescenta.

As autoridades de saúde já estão a preparar um reforço das medidas de prevenção. O Ministério da Saúde promete reforçar cuidados intensivos e capacidade dos laboratórios e apostar em teleconsultas para doentes não-Covid. A administração da vacina da gripe será antecipada

Expresso / TVI24