Covid-19: Detidas 87 pessoas durante a operação “Páscoa em casa”, 15 estavam infetadas

Numa conferência de imprensa conjunta para divulgar os dados da operação “Páscoa em Casa”, que decorreu entre as 00:00 do dia 09 de abril e a 24:00 de segunda-feira, PSP e GNR avançaram que foram detidas 87 pessoas, das quais 15 por violação do confinamento obrigatório, ou seja, infetados com covid-19 e que estavam na rua.

Esta operação teve como principal objetivo vigiar o cumprimento das normas do estado de emergência devido à pandemia, que durante o período da Páscoa teve restrições mais apertadas, nomeadamente a proibição de circulação para fora do concelho da área de residência, exceto nas situações previstas no decreto, como ir trabalhar.

“A operação correu bem muito por conta daquilo que foi, mais uma vez, o comportamento de cidadania da sociedade neste período”, disse aos jornalistas o diretor de operações da Guarda Nacional Republicana (GNR), dando conta que estiveram envolvidos cerca de 35 elementos das duas forças de segurança.

Vitor Rodrigues avançou que a GNR realizou 9.565 ações de fiscalização e de sensibilização, das quais resultou o encerramento de 118 estabelecimentos e 21 detenções, uma das quais por violação da obrigação de confinamento.

Por sua vez, a Polícia de Segurança Pública, que atua nas grandes cidades e nas capitais de distrito, realizou 7.400 operações e deteve 66 pessoas durante o período da operação “Páscoa em casa”.

O diretor do departamento de operações da PSP, Luís Elias, afirmou que 14 detenções estiveram relacionadas com a situação de confinamento, frisando que, durante o fim de semana, esta polícia registou “um pico” destas detenções, consideradas as “mais graves no que respeita a situações de confinamento” de pessoas que estão infetadas.

A PSP encerrou também 109 estabelecimentos e efetuou diversas ações de fiscalização rodoviária, em que foram detidas 64 pessoas por estarem a conduzir sem carta.