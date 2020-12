O jogo entre o Brito B-Delães, da 4.ª jornada da série C da 1.ª divisão da Associação de Futebol de Braga, foi adiado devido a casos positivos covid-19 em jogadores do emblema famalicense.

A confirmação foi prestada pelo presidente da direção do Delães, António José Silva, que assinala que quatro jogadores testaram positivo à covid-19, sendo que as infeções aconteceram fora do clube.

Agendado para a manhã do próximo domingo, o encontro será remarcado para uma data posterior.