Covid-19: Continuam a baixar os internamentos no hospital de Famalicão

Apesar do aumento de números de casos de covid-19 no concelho, o Centro Hospitalar do Médio Ave – hospital de Famalicão – tem registado um decréscimo do número de internados, atualmente são 68.

A afluência às urgências tem sido intensa, mas têm sido dadas bastantes altas hospitalares.

Recorde-se que, segundo o mais recente relatório da Direção Geral da Saúde, divulgado esta segunda-feira, Famalicão registou 809 casos por 100 mil habitantes.

O concelho, depois de uma série de semanas com uma tendência de descida no número de novos infetados, volta a registar uma subida.

Nas semanas de 14 a 27 de dezembro, o concelho famalicense contabilizou 649 casos. Nesta última análise, que se reporta de 23/12/2020 a 05/01/2021, Vila Nova de Famalicão ultrapassou a barreira das 8 centenas de casos por cada 100 mil habitantes.