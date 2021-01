Covid-19: Continua a baixar o número de infetados em Famalicão

Segundo o relatório da Direção Geral da Saúde, Famalicão registou 649 casos, por 100 mil habitantes, no período de 14 a 27 de dezembro.

O concelho continua a registar uma descida no número de infetados, uma vez que no relatório anterior contabilizava 897 casos de covid-19. Apesar disso, o concelho continua em risco muito elevado de contágio e há uma série de normas a cumprir, nomeadamente o recolher obrigatório entre as 23 horas e as 05h00 da manhã.

Também se regista uma diminuição no número de casos nos concelhos vizinhos: Braga regista 632, Guimarães 598 e Santo Tirso 519.

Recorde-se que esta segunda-feira, morreram mais 78 pessoas, 18 das quais no norte do país. O número de novas infeções está em 4369 casos.