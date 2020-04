Covid-19: Conheça o dia a dia do ciclista Tiago Machado

O ciclista famalicense é o entrevistado desta quinta-feira da ACM – Associação de Ciclismo do Minho no âmbito das iniciativas que a associação tem promovido sobre a situação que se vive com o Covid-19.

A entrevista está agendada para as 21h15 e Tiago Machado, ciclista profissional da Efapel, vai revelar como é o seu dia a dia em período de restrições motivadas pela pandemia.

Transmitindo uma mensagem de esperança, o ciclista famalicense – considerado pelo jornal francês L´Équipe o herói do Tour de France de 2014 – dirá, ainda, o que pensa sobre o presente e o futuro do ciclismo.

A Associação de Ciclismo do Minho tem disponibilizado mensagens e entrevistas a propósito da situação que se vive. Os conteúdos podem ser acedidos através do website da ACM (www.acm.pt), do Facebook (https://www.facebook.com/CiclismoMinho) ou do canal do Youtube da associação minhota (https://www.youtube.com/ciclismominho).