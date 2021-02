A ministra da Saúde confirmou, esta terça-feira, no final da reunião no Infarmed, que o confinamento se vai manter até ao final de fevereiro. No entanto, Marta Temido admitiu que possa estender-se até meio do mês de março.

A ministra da Saúde assinalou que apesar «destas medidas estarem a produzir resultado, é evidente que o atual confinamento tem de ser prolongado por mais tempo». Para já fevereiro, mas provavelmente «por um período de 60 dias a contar do seu início», anunciou.