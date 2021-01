Covid-19: Computadores para alunos carenciados começam a ser distribuídos no segundo período

A tutela que governa o ensino em Portugal assegurou a compra de 335 mil computadores para alunos carenciados no âmbito do programa Escola Digital. E, segundo garantiu o Ministério da Educação (ME) ao Público, somando este número aos 100 mil equipamentos que já foram entregues no 1.º período letivo, há computadores para todos os que deles necessitam.

Explica o jornal que foram validadas duas ordens de compra – em dezembro uma de 260 mil unidades, outra anunciada há duas semanas de 75 mil — que ainda aguardam entrega por parte dos fornecedores, visto que, devido à atual escassez de componentes que tem criado dificuldades na indústria da tecnologia por causa da pandemia, há uma demora no processo de exportação. Contudo, o ME frisa que existe uma “contratualização” com os fornecedores para que os aparelhos sejam distribuídos até ao final de março.

Feitas as contas, estes 335 mil equipamentos juntam-se aos cerca de 100 mil que foram distribuídos durante o primeiro período. Na altura foi dada prioridade aos alunos do ensino secundário com apoio social escolar.