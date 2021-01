Covid-19: Comissão Distrital de Proteção Civil apela ao cumprimento escrupuloso de todas as regras

Face à evolução da situação epidemiológica no contexto da pandemia da COVID-19, a Comissão Distrital de Proteção Civil, depois de efetuar a avaliação da situação operacional decidiu enumerar um conjunto de recomendações, desde logo apela ao cumprimento escrupuloso de todas as regras por forma a inverter o crescimento acelerado da pandemia e salvar vidas.

Considerando que nos municípios do distrito de Braga verifica-se um significativo aumento de casos de infeção e porque no dia 24 de janeiro decorre a eleição para o Presidente da República, a Comissão pede aos cidadãos para que cumpram as diretrizes das autoridades de saúde e Comissão Nacional de Eleições de forma a assegurar o livre exercício do direito ao voto em condições de segurança.

A Comissão Distrital de Proteção Civil lembra, ainda que:

– As Autoridades de Saúde recomendam que devem ser evitados contactos pessoais e aglomerados populacionais;

– Encontra-se ativo o Plano Distrital de Emergência de Proteção Civil de Braga e Planos Municipais de Emergência e Proteção Civil para um controlo efetivo e monitorização da situação epidemiológica no distrito e respetivos municípios, garantindo a manutenção do estado de prontidão das forças e serviços de segurança, dos serviços de

emergência médica e de todos os agentes de proteção civil;

– Encontram-se disponíveis, no âmbito do Plano de Operações Nacional COVID-19 (PONCoV), um dispositivo permanente de 20 equipas especializadas, existentes em 16 Corpos de Bombeiros Voluntários, para apoio, socorro e transporte de doentes, bem como assistir a operações no âmbito do plano de vacinação contra a COVID19.

Por último, a Comissão Distrital de Proteção Civil relembra a obrigatoriedade do uso de máscara ou viseira por pessoas com idade superior a 10 anos para o acesso, circulação ou permanência nos espaços e vias públicas; manter o distanciamento físico entre pessoas; lavagem frequente das mãos com água e sabão ou uso de solução à base de álcool.