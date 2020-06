Desde o dia 24 de Março, até esta sexta-feira, dia 12 de junho, no concelho de Vila Nova de Famalicão registaram-se 17 óbitos por Covid-19.

De acordo com o relatório de situação mais recente, divulgado esta sexta-feira pela Direção Geral da Saúde, desde o início da pandemia, o concelho de Vila Nova de Famalicão soma 404 casos, sendo que 340 já recuperam da infeção, enquanto que 47 ainda se mantêm ativos.

Confira o quadro detalhado com os dados mais recentes da pandemia no país e no concelho