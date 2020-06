Covid-19: Cidade Hoje promove conferência esta sexta-feira

Na noite desta sexta-feira, a partir das 21 horas, Cidade Hoje dá início a um ciclo de conferências/debates para analisar as consequências e perspetivas futuras resultantes do atual quadro pandémico Covid-19

A primeira conferência – sobre o trabalho desenvolvido pelas entidades de Proteção Civil -, decorre na Sala Fogo, do quartel dos Bombeiros Voluntários Famalicenses.

Ricardo Mendes, vereador da Proteção Civil; os comandantes das corporações de bombeiros do concelho; o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Ave, António Barbosa; e o diretor clínico do Hospital de Riba de Ave, Salazar Coimbra, são os oradores desta iniciativa que decorre a partir das 21 horas, desta sexta-feira, e que pode acompanhar em direto na página do Facebook Cidade Hoje.