Nesta terceira fase do desconfinamento o certificado digital é, ainda, exigido para viagens por via aérea ou marítima; para visitas a lares e estabelecimentos de saúde e, ainda, para acesso a grandes eventos culturais, desportivos ou corporativos

Também o acesso a bares e discotecas obrigado à apresentação do certificado.

Estas medidas de desconfinamento da terceira fase estão a ser anunciadas por António Costa, primeiro ministro.