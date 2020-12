Covid-19: Cerca de 300 profissionais vacinados esta terça nos hospitais de Famalicão e Sto Tirso

Foram quase 300 os profissionais do Centro Hospitalar do Médio Ave, unidades de Vila Nova de Famalicão e Santo Tirso, que aceitaram receber a vacina contra a Covid-19.

O processo de vacinação das diversas equipas vai acontecer esta terça-feira. No período da manhã em Santo Tirso e da tarde em Famalicão.

Os primeiros a serem vacinados, para além dos profissionais que contactam diretamente com casos Covid-19, serão as equipas que tratam de doentes com problemas respiratórios.

O processo de vacinação volta a repetir-se três semanas depois, aquando da administração da segunda dose da vacina da Pfizer.