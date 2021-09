Covid-19: Centro de Vacinação também aberto ao sábado de forma excecional

O Centro de Vacinação de Vila Nova de Famalicão ajustou o horário de atividade aos agendamentos realizados para vacinação e desde o início desta semana que a estrutura instalada no Centro de Inovação, Investigação e Ensino Superior, em Vale S. Cosme, funciona das 8h00 às 15h00, nos dias úteis; ao sábado, no decurso do mês de setembro, o espaço estará excecionalmente aberto no mesmo horário, para administrar as segundas doses das vacinas aos jovens entre os 12 e os 17 anos.

O novo horário foi solicitado pela ACeS AVE – Famalicão – Agrupamento de Centros de Saúde de Vila Nova de Famalicão e deve-se à redução do volume de utentes para vacinação, pois no concelho a taxa de vacinação está nos 85 por cento.