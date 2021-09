O Centro de Vacinação de Famalicão, instalado nas antigas instalações da Didáxis, em Vale S. Cosme, passou a funcionar, desde esta segunda-feira, em horário mais reduzido.

O espaço está aberto das 8 às 15 horas.

O novo horário decorre da evolução do processo de vacinação que já atingiu a esmagadora maioria da população.

Recorde-se, que muitos centros de vacinação no âmbito do combate à covid-19 vão começar a fechar quando 85% da população estiver vacinada com as duas doses.